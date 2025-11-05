Кайла Харрисон: «Шевченко побеждает Чжан, и мы устраиваем бой США против России, как в «Рокки 4»
Кайла Харрисон хочет подраться с Валентиной Шевченко.
Кайла Харрисон рассказала о желании провести бой с чемпионкой UFC в наилегчайшем дивизионе Валентиной Шевченко.
«Шевченко побеждает Чжан, и мы устраиваем бой США против России, как в «Рокки 4», – сказала Харрисон.
Казахстанка Валентина Шевченко проведет защиту пояса против Вэйли Чжан на UFC 322 16 ноября в Нью-Йорке. Валентина (25-4-1) в последний раз дралась в мае, победив Манон Фьоро судейским решением.
Харрисон в июне победила Джулианну Пенью на UFC 316 и стала чемпионкой в легчайшем весе.
Кайла Харрисон: «Жду новостей о бое с Нуньес. Готова перевернуть страницу, чтобы не задерживать дивизион»
