  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Кайла Харрисон: «Шевченко побеждает Чжан, и мы устраиваем бой США против России, как в «Рокки 4»
Кайла Харрисон: «Шевченко побеждает Чжан, и мы устраиваем бой США против России, как в «Рокки 4»

Кайла Харрисон хочет подраться с Валентиной Шевченко.

Кайла Харрисон рассказала о желании провести бой с чемпионкой UFC в наилегчайшем дивизионе Валентиной Шевченко.

«Шевченко побеждает Чжан, и мы устраиваем бой США против России, как в «Рокки 4», – сказала Харрисон.

Казахстанка Валентина Шевченко проведет защиту пояса против Вэйли Чжан на UFC 322 16 ноября в Нью-Йорке. Валентина (25-4-1) в последний раз дралась в мае, победив Манон Фьоро судейским решением.

Харрисон в июне победила Джулианну Пенью на UFC 316 и стала чемпионкой в легчайшем весе.

Кайла Харрисон: «Жду новостей о бое с Нуньес. Готова перевернуть страницу, чтобы не задерживать дивизион»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Death Row
