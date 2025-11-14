Уайт – о популярности Махачева в Нью-Йорке: «Мы словно превратились в мусульманскую страну»
Президент UFC Дана Уайт отреагировал на поведение болельщиков на пресс-конференции, посвященной предстоящему турниру UFC 322.
На мероприятии фанаты активно поддерживали бывшего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева. Его соперник – Джек Делла Маддалена – был освистан.
«В Нью-Йорке очень большая мусульманская диаспора, это знают все. Но не стоит забывать, что и другие люди считают Махачева одним из величайших бойцов в истории. А теперь он еще и поднимается в весе.
Он добился очень многого. Его поддерживает весь Дагестан, команда Хабиба Нурмагомедова и, конечно, вся диаспора. Мы словно превратились в мусульманскую страну. Уверен, что Джек чувствует это давление», – сказал Уайт.
