  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Уайт – о популярности Махачева в Нью-Йорке: «Мы словно превратились в мусульманскую страну»
13

Уайт – о популярности Махачева в Нью-Йорке: «Мы словно превратились в мусульманскую страну»

Дана Уайт высказался о популярности Ислама Махачева в Нью-Йорке.

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на поведение болельщиков на пресс-конференции, посвященной предстоящему турниру UFC 322.

На мероприятии фанаты активно поддерживали бывшего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева. Его соперник – Джек Делла Маддалена – был освистан.

«В Нью-Йорке очень большая мусульманская диаспора, это знают все. Но не стоит забывать, что и другие люди считают Махачева одним из величайших бойцов в истории. А теперь он еще и поднимается в весе.

Он добился очень многого. Его поддерживает весь Дагестан, команда Хабиба Нурмагомедова и, конечно, вся диаспора. Мы словно превратились в мусульманскую страну. Уверен, что Джек чувствует это давление», – сказал Уайт.

Махачев завершит карьеру после боя с Маддаленой. Верите?

Махачев только раз в UFC выходил с флагом России и отказывался представлять ОАЭ. Почему?

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?13966 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
logoИслам Махачев
logoДжек Делла Маддалена
logoДана Уайт
logoМаддалена - Махачев
logoUFC 322
logoUFC
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хабиб показал, как Махачев проходил весогонку: «Ислам в весе»
вчера, 14:30Видео
Ислам Махачев: «Все еще чувствую себя чемпионом легкого веса. Я ведь не терял пояс в поединке»
вчера, 10:50
Махачев – болельщикам из Австралии: «Снова побью вашего соотечественника. Сейчас у нас счет 3:0, а станет 4:0»
вчера, 08:25
Главные новости
«Раузи, Нуньес, Шевченко. А я все еще учусь». Чжан не включила себя в список величайших женщин в истории MMA
вчера, 18:40
Ярослав Амосов вошел в пул допинг-тестирования UFC
вчера, 17:50
Ислам Махачев сделал вес перед титульным боем против Джека Делла Маддалены на UFC 322
вчера, 15:20
Взвешивание перед UFC 322: Махачев тяжелее Маддалены, Шевченко и Чжан показали одинаковые цифры
вчера, 14:55
Хабиб показал, как Махачев проходил весогонку: «Ислам в весе»
вчера, 14:30Видео
Джозеф Паркер сдал положительный тест на кокаин. Ему грозит отстранение сроком на два года
вчера, 14:10
Махачев может взять второй пояс. А что сейчас у других бойцов UFC из России?
вчера, 13:55
Бой Владислава Ковалева и Армена Петросяна возглавит турнир RCC 24
вчера, 13:30Фото
Олимпийский чемпион по боксу Лазизбек Муллажонов дисквалифицирован на 3 года за допинг
вчера, 12:10
Махачев идет за вторым поясом UFC. Что важно знать?
вчера, 12:00
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото