Джозеф Паркер сдал положительный тест на кокаин. Ему грозит отстранение сроком на два года

В допинг-пробе Джозефа Паркера обнаружены следы кокаина.

Бывший чемпион мира по боксу Джозеф Паркер провалил допинг-тестирование. В его анализах были обнаружены следы кокаина.

Допинг-проба была взята в день поединка Паркера с Фабио Уордли . Бой состоялся 25 октября и завершился победой Уордли техническим нокаутом.

Паркер имеет право запросить проверку пробы B. Sky Sports утверждает, что Паркер может получить отстранение сроком на два года, если результат подтвердится.

Паркеру 33 года. Его профессиональный рекорд – 36-4. До боя с Уордли он был обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO, которым владеет Александр Усик . В июле организация санкционировала их поединок, но позже дала Усику медицинскую отсрочку.

Новая угроза для Усика – нокаутер, выигрывавший турнир среди офисных работников