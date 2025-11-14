14

Джозеф Паркер сдал положительный тест на кокаин. Ему грозит отстранение сроком на два года

В допинг-пробе Джозефа Паркера обнаружены следы кокаина.

Бывший чемпион мира по боксу Джозеф Паркер провалил допинг-тестирование. В его анализах были обнаружены следы кокаина.

Допинг-проба была взята в день поединка Паркера с Фабио Уордли. Бой состоялся 25 октября и завершился победой Уордли техническим нокаутом.

Паркер имеет право запросить проверку пробы B. Sky Sports утверждает, что Паркер может получить отстранение сроком на два года, если результат подтвердится.

Паркеру 33 года. Его профессиональный рекорд – 36-4. До боя с Уордли он был обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO, которым владеет Александр Усик. В июле организация санкционировала их поединок, но позже дала Усику медицинскую отсрочку.

Новая угроза для Усика – нокаутер, выигрывавший турнир среди офисных работников

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?13966 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sky Sports
logoДжозеф Паркер
logoдопинг
logoбокс
logoФабио Уордли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Олимпийский чемпион по боксу Лазизбек Муллажонов дисквалифицирован на 3 года за допинг
вчера, 12:10
Паркер – о следующем сопернике: «Джошуа, Дюбуа, Кабайел, Хргович»
29 октября, 17:28
Александр Усик проведет следующий бой в первой половине 2026 года
21 октября, 09:45
Главные новости
«Раузи, Нуньес, Шевченко. А я все еще учусь». Чжан не включила себя в список величайших женщин в истории MMA
вчера, 18:40
Ярослав Амосов вошел в пул допинг-тестирования UFC
вчера, 17:50
Уайт – о популярности Махачева в Нью-Йорке: «Мы словно превратились в мусульманскую страну»
вчера, 16:05
Ислам Махачев сделал вес перед титульным боем против Джека Делла Маддалены на UFC 322
вчера, 15:20
Взвешивание перед UFC 322: Махачев тяжелее Маддалены, Шевченко и Чжан показали одинаковые цифры
вчера, 14:55
Хабиб показал, как Махачев проходил весогонку: «Ислам в весе»
вчера, 14:30Видео
Махачев может взять второй пояс. А что сейчас у других бойцов UFC из России?
вчера, 13:55
Бой Владислава Ковалева и Армена Петросяна возглавит турнир RCC 24
вчера, 13:30Фото
Олимпийский чемпион по боксу Лазизбек Муллажонов дисквалифицирован на 3 года за допинг
вчера, 12:10
Махачев идет за вторым поясом UFC. Что важно знать?
вчера, 12:00
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото