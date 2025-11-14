Взвешивание перед UFC 322: Махачев тяжелее Маддалены, Шевченко и Чжан показали одинаковые цифры

В Нью-Йорке (США) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC 322. Ивент состоится в ночь на 16 ноября – его возглавит титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым .

Результаты взвешивания:

● Джек Делла Маддалена (77 кг) – Ислам Махачев (77,1 кг);

● Валентина Шевченко (56,5 кг) – Вэйли Чжан (56,5 кг);

● Леон Эдвардс (77,1 кг) – Карлос Пратес (76,9 кг);

● Шон Брэди (76,8 кг) – Майкл Моралес (77,4 кг);

● Бо Никал (84,3 кг) – Родольфо Виейра (84,4 кг);

● Бенеил Дариуш (71,3 кг)* – Бенуа Сен-Дени (70,6 кг);

● Роман Копылов (84 кг) – Грегори Родригес (84,3 кг);

● Байсангур Сусуркаев (84 кг) – Эрик Макконико (84,2 кг).

* – не уложился в лимит категории.

