Хабиб показал, как Махачев проходил весогонку: «Ислам в весе»
Хабиб Нурмагомедов показал, как Ислам Махачев проходил весогонку.
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился кадрами подготовки Ислама Махачева к церемонии взвешивания.
В ночь на 16 ноября Махачев проведет дебютный поединок в полусреднем дивизионе.
Напомним, что соперником Махачева станет обладатель чемпионского пояса Джек Делла Маддалена. Титульный поединок возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в Нью-Йорке.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: телеграм-канал Хабиба Нурмагомедова
