Хабиб показал, как Махачев проходил весогонку: «Ислам в весе»

Хабиб Нурмагомедов показал, как Ислам Махачев проходил весогонку.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился кадрами подготовки Ислама Махачева к церемонии взвешивания.

В ночь на 16 ноября Махачев проведет дебютный поединок в полусреднем дивизионе.

Напомним, что соперником Махачева станет обладатель чемпионского пояса Джек Делла Маддалена . Титульный поединок возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в Нью-Йорке.

Они считают, что Махачев проиграет в походе за вторым поясом. И таких много

Ислам Махачев: «Все еще чувствую себя чемпионом легкого веса. Я ведь не терял пояс в поединке»