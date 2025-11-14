Ярослав Амосов вошел в пул допинг-тестирования UFC
Ярослава Амосова включили в пул тестирования на допинг UFC.
Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов вошел в пул допинг-тестирования UFC. Его профиль появился на портале антидопингового агентства, сотрудничающего с промоушеном.
Согласно указанным на портале данным, Амосов уже сдал первый тест на допинг. О присоединении бойца к UFC официально не сообщалось.
Амосов выступал в Bellator с 2018 по 2023 год. За это время он провел девять поединков, проиграв лишь раз.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Anti-Doping
