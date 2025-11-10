Махачев идет за вторым поясом UFC. Что важно знать?

В ночь на 16 ноября в Нью-Йорке пройдет UFC 322. Главным событием на Madison Square Garden станет титульный бой в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым .

Махачев может стать первым бойцом из России, который завоюет пояс UFC в двух дивизионах. Ранее он оставил титул в легком весе, который защищал четыре раза.

В случае успеха Махачев продлит победную серию до 16 боев и повторит рекорд Андерсона Сильвы. Следить за потенциально историческим событием можно в нашем онлайне .

Где и когда смотреть?

● Начало турнира – 02:00 по мск. Основной кард – 06:00. Бой Махачева – не ранее 07:30.

● Весь турнир в прямом эфире можно посмотреть на «Матч! Боец» или с подпиской UFC Fight Pass. Основной кард покажет «Матч ТВ»

Что почитать перед боем (список обновляется)?

