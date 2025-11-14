8

Олимпийский чемпион по боксу Лазизбек Муллажонов дисквалифицирован на 3 года за допинг

Лазизбек Муллажонов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Олимпийский чемпион Парижа по боксу Лазизбек Муллажонов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по тестированию (ITA).

Напомним, что 26-летний боксер из Узбекистана сдал положительный тест в июне. В его организме были обнаружены следы метастерона – синтетического анаболического стероида, способствующего быстрому росту мышц, увеличению силы и мощности.

Срок отстранения Муллажонова завершится 21 июля 2028 года.

Узбекистан взял пять золотых медалей по боксу из 11 возможных на Олимпиаде-2024

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?13964 голоса
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ITA
logoбокс
logoЛазизбек Муллажонов
logoдопинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Брат». Теренс Кроуфорд встретился с Александром Усиком в Узбекистане
вчера, 09:55Фото
Бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом состоится 19 декабря (Майк Коппинджер)
вчера, 09:30
Хатаев – о дисквалификации за допинг: «В действиях ITA были серьезные нарушения. Я всегда придерживался принципов чистого спорта»
2 июля, 08:15
Главные новости
«Раузи, Нуньес, Шевченко. А я все еще учусь». Чжан не включила себя в список величайших женщин в истории MMA
вчера, 18:40
Ярослав Амосов вошел в пул допинг-тестирования UFC
вчера, 17:50
Уайт – о популярности Махачева в Нью-Йорке: «Мы словно превратились в мусульманскую страну»
вчера, 16:05
Ислам Махачев сделал вес перед титульным боем против Джека Делла Маддалены на UFC 322
вчера, 15:20
Взвешивание перед UFC 322: Махачев тяжелее Маддалены, Шевченко и Чжан показали одинаковые цифры
вчера, 14:55
Хабиб показал, как Махачев проходил весогонку: «Ислам в весе»
вчера, 14:30Видео
Джозеф Паркер сдал положительный тест на кокаин. Ему грозит отстранение сроком на два года
вчера, 14:10
Махачев может взять второй пояс. А что сейчас у других бойцов UFC из России?
вчера, 13:55
Бой Владислава Ковалева и Армена Петросяна возглавит турнир RCC 24
вчера, 13:30Фото
Махачев идет за вторым поясом UFC. Что важно знать?
вчера, 12:00
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото