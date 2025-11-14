Олимпийский чемпион по боксу Лазизбек Муллажонов дисквалифицирован на 3 года за допинг

Лазизбек Муллажонов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Олимпийский чемпион Парижа по боксу Лазизбек Муллажонов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по тестированию (ITA).

Напомним, что 26-летний боксер из Узбекистана сдал положительный тест в июне. В его организме были обнаружены следы метастерона – синтетического анаболического стероида, способствующего быстрому росту мышц, увеличению силы и мощности.

Срок отстранения Муллажонова завершится 21 июля 2028 года.

Узбекистан взял пять золотых медалей по боксу из 11 возможных на Олимпиаде-2024