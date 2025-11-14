Олимпийский чемпион по боксу Лазизбек Муллажонов дисквалифицирован на 3 года за допинг
Лазизбек Муллажонов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
Олимпийский чемпион Парижа по боксу Лазизбек Муллажонов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по тестированию (ITA).
Напомним, что 26-летний боксер из Узбекистана сдал положительный тест в июне. В его организме были обнаружены следы метастерона – синтетического анаболического стероида, способствующего быстрому росту мышц, увеличению силы и мощности.
Срок отстранения Муллажонова завершится 21 июля 2028 года.
Узбекистан взял пять золотых медалей по боксу из 11 возможных на Олимпиаде-2024
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?13964 голоса
Да
Нет
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ITA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости