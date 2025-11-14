Фото
3

Бой Владислава Ковалева и Армена Петросяна возглавит турнир RCC 24

Бой Владислава Ковалева и Армена Петросяна возглавит турнир RCC 24.

Титульный поединок в среднем весе между Владиславом Ковалевым и Арменом Петросяном возглавит турнир RCC 24. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

Турнир состоится 12 декабря и пройдет на УГМК-Арене в Екатеринбурге.

Ковалев в последний раз дрался в сентябре, когда победил Александра Шлеменко удушающим приемом в третьем раунде и завоевал чемпионский пояс.

Петросян в октябре нокаутировал Игоря Свирида в первом раунде. На его счету семь боев в UFC – три победы и четыре поражения.

Исмаилов – об отказе от боя с Белазом: «В RCC не готовы платить столько, сколько я хочу»

Белаз – об отказе Исмаилова от боя: «Прячешься за цифрами – твое дело. Снимайся в фильмах – только без слов в мою сторону»

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?13960 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: RCC
RCC
logoВладислав Ковалев
logoАрмен Петросян
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава RCC: «Исмаилов озвучил условия, на которые мы не готовы идти. Ковалев получит другого соперника»
30 октября, 14:30
Глава RCC: «Поединок Ковалева и Исмаилова для нас в приоритете. Есть большая вероятность, что в конце года мы этот бой организуем»
13 сентября, 08:50
Шлеменко – о поражении от Ковалева: «Опять фарт был на его стороне»
12 сентября, 18:25
Главные новости
«Раузи, Нуньес, Шевченко. А я все еще учусь». Чжан не включила себя в список величайших женщин в истории MMA
вчера, 18:40
Ярослав Амосов вошел в пул допинг-тестирования UFC
вчера, 17:50
Уайт – о популярности Махачева в Нью-Йорке: «Мы словно превратились в мусульманскую страну»
вчера, 16:05
Ислам Махачев сделал вес перед титульным боем против Джека Делла Маддалены на UFC 322
вчера, 15:20
Взвешивание перед UFC 322: Махачев тяжелее Маддалены, Шевченко и Чжан показали одинаковые цифры
вчера, 14:55
Хабиб показал, как Махачев проходил весогонку: «Ислам в весе»
вчера, 14:30Видео
Джозеф Паркер сдал положительный тест на кокаин. Ему грозит отстранение сроком на два года
вчера, 14:10
Махачев может взять второй пояс. А что сейчас у других бойцов UFC из России?
вчера, 13:55
Олимпийский чемпион по боксу Лазизбек Муллажонов дисквалифицирован на 3 года за допинг
вчера, 12:10
Махачев идет за вторым поясом UFC. Что важно знать?
вчера, 12:00
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото