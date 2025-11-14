Бой Владислава Ковалева и Армена Петросяна возглавит турнир RCC 24.

Титульный поединок в среднем весе между Владиславом Ковалевым и Арменом Петросяном возглавит турнир RCC 24. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

Турнир состоится 12 декабря и пройдет на УГМК-Арене в Екатеринбурге.

Ковалев в последний раз дрался в сентябре, когда победил Александра Шлеменко удушающим приемом в третьем раунде и завоевал чемпионский пояс.

Петросян в октябре нокаутировал Игоря Свирида в первом раунде. На его счету семь боев в UFC – три победы и четыре поражения.

