Ронда Раузи: «Уайт – главная причина успеха UFC. Без него это просто три буквы»
Ронда Раузи считает, что UFC потеряет позиции в случае ухода Даны Уайта.
«Без Даны Уайта у UFC больше не будет души. Я очень сильно люблю его. Когда он уйдет на пенсию, статус лучшего промоушена в индустрии ММА станет вакантным. Я так думаю.
Уайт – это и есть UFC. Он главная причина успеха. Без него это просто три буквы», – сказала бывшая чемпионка UFC Ронда Раузи.
Американский предприниматель руководит крупнейшим промоушеном мира по смешанным единоборствам с 2001 года. В августе компания Paramount приобрела права на трансляцию турниров UFC. Сумма сделки – $7,7 млрд.
