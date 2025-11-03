1

Ронда Раузи: «Уайт – главная причина успеха UFC. Без него это просто три буквы»

Ронда Раузи считает, что UFC потеряет позиции в случае ухода Даны Уайта.

«Без Даны Уайта у UFC больше не будет души. Я очень сильно люблю его. Когда он уйдет на пенсию, статус лучшего промоушена в индустрии ММА станет вакантным. Я так думаю.

Уайт – это и есть UFC. Он главная причина успеха. Без него это просто три буквы», – сказала бывшая чемпионка UFC Ронда Раузи.

Американский предприниматель руководит крупнейшим промоушеном мира по смешанным единоборствам с 2001 года. В августе компания Paramount приобрела права на трансляцию турниров UFC. Сумма сделки – $7,7 млрд.

Мэтт Браун: «UFC – многомиллиардный бизнес, но бойцы получают 0%. Менеджеры ничего с этим не делают, СМИ находятся под контролем»

Уайт – о турнире в Белом доме: «Это будет уникальное шоу. Как ивент в «Сфере», но на стероидах»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
