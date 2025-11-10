Андрей Орловский нокаутировал Келечи Дайка в дебютном поединке по боксу
46-летний экс-боец UFC Андрей Орловский дебютировал в боксе, выступив в промоушене Misfits Boxing. Турнир состоялся в ночь с 9 на 10 ноября в Нэшвилле (США).
Орловский нокаутировал американца Келечи Дайка (1-1) в четвертом раунде.
Ранее в 2025-м уроженец Беларуси провел по поединку в лигах Dirty Boxing и BKFC, оба раза победив.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Misfits Boxing
