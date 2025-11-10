0

Андрей Орловский нокаутировал Келечи Дайка в дебютном поединке по боксу

46-летний экс-боец UFC Андрей Орловский дебютировал в боксе, выступив в промоушене Misfits Boxing. Турнир состоялся в ночь с 9 на 10 ноября в Нэшвилле (США).

Орловский нокаутировал американца Келечи Дайка (1-1) в четвертом раунде.

Ранее в 2025-м уроженец Беларуси провел по поединку в лигах Dirty Boxing и BKFC, оба раза победив.

Емельяненко исключает реванш с Орловским: «На бесовском языке не разговариваю. Наверное, не обошлось без последствий после того удара. Судя по тому, что изрыгается из его рта»

Андрей Орловский: «В 2009 году должен был подраться с одним из братьев Кличко за хороший гонорар»

