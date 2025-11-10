Мокаев – о разнице в уровне UFC и Brave: «Вообще не могу отличить никакую лигу. У меня даже в любителях бои были тяжелее, чем в UFC»

Мокаев анонсировал переговоры с UFC.

Чемпион Brave Мухаммад Мокаев рассказал, что планирует обсудить возвращение в UFC с руководством промоушена.

«Близок ли уровень бойцов в Brave и UFC? 100%. Я вообще не могу отличить никакую лигу. У меня даже в любителях бои были тяжелее, чем в UFC.

Договорились бы сейчас с Даной [Уайтом] о возвращении? 100%. Моя ошибка в том, что я с Уайтом с самого начала в офисе не сидел, не общался. Он не знал, какой я человек – мой характер, харизму. Этот дивизион больше контролирует матчмейкер Мик Мейнард, который меня подписал.

Интересно, что в день с Бернсом мне пожелали удачи Хантер Кэмпбелл и Мик. И поздравили после боя. Так что сейчас я лечу в Катар, где 22 ноября будет турнир, а у меня пройдет с ними встреча», – сказал Мокаев.

7 ноября Мокаев выиграл титул чемпиона Brave CF, нокаутировав ирландского бойца Джерарда Бернса во втором раунде.

Мокаев предложил ввести уроки ММА в британских школах: «Это поможет остановить ножевые атаки»

Мухаммад Мокаев: «Увольнение из UFC сделало меня известнее. Я самый высокооплачиваемый боец своего веса в мире»