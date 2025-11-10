  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Мокаев – о разнице в уровне UFC и Brave: «Вообще не могу отличить никакую лигу. У меня даже в любителях бои были тяжелее, чем в UFC»
7

Мокаев – о разнице в уровне UFC и Brave: «Вообще не могу отличить никакую лигу. У меня даже в любителях бои были тяжелее, чем в UFC»

Мокаев анонсировал переговоры с UFC.

Чемпион Brave Мухаммад Мокаев рассказал, что планирует обсудить возвращение в UFC с руководством промоушена.

«Близок ли уровень бойцов в Brave и UFC? 100%. Я вообще не могу отличить никакую лигу. У меня даже в любителях бои были тяжелее, чем в UFC. 

Договорились бы сейчас с Даной [Уайтом] о возвращении? 100%. Моя ошибка в том, что я с Уайтом с самого начала в офисе не сидел, не общался. Он не знал, какой я человек – мой характер, харизму. Этот дивизион больше контролирует матчмейкер Мик Мейнард, который меня подписал.

Интересно, что в день с Бернсом мне пожелали удачи Хантер Кэмпбелл и Мик. И поздравили после боя. Так что сейчас я лечу в Катар, где 22 ноября будет турнир, а у меня пройдет с ними встреча», – сказал Мокаев.

7 ноября Мокаев выиграл титул чемпиона Brave CF, нокаутировав ирландского бойца Джерарда Бернса во втором раунде.

Мокаев предложил ввести уроки ММА в британских школах: «Это поможет остановить ножевые атаки»

Мухаммад Мокаев: «Увольнение из UFC сделало меня известнее. Я самый высокооплачиваемый боец своего веса в мире»

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?8380 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Камила Гаджиева
logoМухаммад Мокаев
logoMMA
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джон Аник: «Не вижу в Джонсе природного тяжеловеса, могу представить его бой с Перейрой»
сегодня, 12:28
Нганну – о критике Аспиналла из-за срыва боя с Ганом: «Если вы проиграете бой с нарушенным зрением, то те же люди скажут, что вы глупец»
сегодня, 10:40
Махачев идет за вторым поясом UFC. Что важно знать?
сегодня, 10:30
Главные новости
Мозес Итаума подерется с Джермейном Франклином 24 января в Манчестере
сегодня, 15:31
Джон Аник: «Не вижу в Джонсе природного тяжеловеса, могу представить его бой с Перейрой»
сегодня, 12:28
Бетербиев – о трилогии с Биволом: «Не отказываюсь. Обычно я верю, когда мужчина дает слово, что-то обещает и говорит»
сегодня, 10:49
Нганну – о критике Аспиналла из-за срыва боя с Ганом: «Если вы проиграете бой с нарушенным зрением, то те же люди скажут, что вы глупец»
сегодня, 10:40
Махачев идет за вторым поясом UFC. Что важно знать?
сегодня, 10:30
Бетербиев – об отмене боя с Николсоном: «Узнал об этом из новостей, когда уже готовился к поединку. Даже подробностей каких-то рассказать не могу, потому что их нет»
сегодня, 09:44
Рыболовный магазин из Нью-Йорка выложил фото Махачева со скрытой камеры: «Он взял комбо-набор и немного приманки! Удачи на выходных!»
сегодня, 09:26Фото
Арман Царукян: «Только у нас нет выбора, бойцов из России. Что нам в UFC говорят, то и делаем. Откажешься – попадешь в черный список»
сегодня, 09:10
UFC 322: Махачев – Маддалена, Шевченко – Чжан, Копылов – Родригес и другие бои
сегодня, 09:00
Календарь боев в MMA и боксе в ноябре-2025
сегодня, 08:00
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30