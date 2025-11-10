  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Бетербиев – о трилогии с Биволом: «Не отказываюсь. Обычно я верю, когда мужчина дает слово, что-то обещает и говорит»
0

Бетербиев – о трилогии с Биволом: «Не отказываюсь. Обычно я верю, когда мужчина дает слово, что-то обещает и говорит»

Бетербиев хочет трилогию с Биволом.

Экс-чемпион мира по боксу Артур Бетербиев по-прежнему рассчитывает на трилогию с Дмитрием Биволом.

- Следует ждать ваш следующий бой в России?

– Я бы не отказался. И по-прежнему не исключаю вариант с трилогией. Я вообще никогда не отказывался ни от каких боев.

- Вы еще верите в трилогию с Биволом?

– Не знаю. Но обычно я верю, когда мужчина дает слово, когда что-то обещает и говорит, то что-то должно быть. Посмотрим, что из этого выйдет, – сказал Бетербиев.

«Сколько мне должно исполниться, чтобы мы провели третий бой?» Кажется, трилогии Бивол – Бетербиев не будет

Бетербиев – о срыве третьего боя с Биволом: «Мой соперник снова выбрал путь отступления. Я ждал достаточно долго и больше не намерен»

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?8313 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
logoАртур Бетербиев
logoбокс
Бивол - Бетербиев
logoДмитрий Бивол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер Бетербиева: «Мы месяцами пытались договориться о поединке с Биволом, а он просто исчез. Не хотим никого ждать – решили продолжить»
7 августа, 16:27
Бивол и Бетербиев могут закрыть трилогию в России. Серьезно?
5 июля, 19:15
Умар Кремлев: «Все хотят, чтобы Бивол и Бетербиев подрались в России. Просто надо договориться»
5 июля, 13:31
Главные новости
Мокаев – о разнице в уровне UFC и Brave: «Вообще не могу отличить никакую лигу. У меня даже в любителях бои были тяжелее, чем в UFC»
22 минуты назад
Джон Аник: «Не вижу в Джонсе природного тяжеловеса, могу представить его бой с Перейрой»
сегодня, 12:28
Нганну – о критике Аспиналла из-за срыва боя с Ганом: «Если вы проиграете бой с нарушенным зрением, то те же люди скажут, что вы глупец»
сегодня, 10:40
Махачев идет за вторым поясом UFC. Что важно знать?
сегодня, 10:30
Бетербиев – об отмене боя с Николсоном: «Узнал об этом из новостей, когда уже готовился к поединку. Даже подробностей каких-то рассказать не могу, потому что их нет»
сегодня, 09:44
Рыболовный магазин из Нью-Йорка выложил фото Махачева со скрытой камеры: «Он взял комбо-набор и немного приманки! Удачи на выходных!»
сегодня, 09:26Фото
Арман Царукян: «Только у нас нет выбора, бойцов из России. Что нам в UFC говорят, то и делаем. Откажешься – попадешь в черный список»
сегодня, 09:10
UFC 322: Махачев – Маддалена, Шевченко – Чжан, Копылов – Родригес и другие бои
сегодня, 09:00
Календарь боев в MMA и боксе в ноябре-2025
сегодня, 08:00
Андрей Орловский нокаутировал Келечи Дайка в дебютном поединке по боксу
сегодня, 07:52
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30