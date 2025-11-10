Бетербиев – о трилогии с Биволом: «Не отказываюсь. Обычно я верю, когда мужчина дает слово, что-то обещает и говорит»
Бетербиев хочет трилогию с Биволом.
Экс-чемпион мира по боксу Артур Бетербиев по-прежнему рассчитывает на трилогию с Дмитрием Биволом.
- Следует ждать ваш следующий бой в России?
– Я бы не отказался. И по-прежнему не исключаю вариант с трилогией. Я вообще никогда не отказывался ни от каких боев.
- Вы еще верите в трилогию с Биволом?
– Не знаю. Но обычно я верю, когда мужчина дает слово, когда что-то обещает и говорит, то что-то должно быть. Посмотрим, что из этого выйдет, – сказал Бетербиев.
«Сколько мне должно исполниться, чтобы мы провели третий бой?» Кажется, трилогии Бивол – Бетербиев не будет
Бетербиев – о срыве третьего боя с Биволом: «Мой соперник снова выбрал путь отступления. Я ждал достаточно долго и больше не намерен»
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?8313 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости