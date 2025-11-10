Мозес Итаума подерется с Джермейном Франклином 24 января в Манчестере
Анонсирован новый бой Мозеса Итаумы.
Обладатель титула WBO Inter-Continental Мозес Итаума (13-0) подерется с американцем Джермейном Франклином (24-2). Бой состоится 24 января в Манчестере.
В августе Итаума победил техническим нокаутом в первом раунде Диллиана Уайта.
Джермейн Франклин в августе победил единогласным решением Ивана Дычко.
Александр Усик: «Итаума – будущее бокса, мне нравится этот парень. Он готов к бою со мной»
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?8381 голос
Да
Нет
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Queensberry Promotions
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости