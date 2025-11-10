Нганну – о критике Аспиналла из-за срыва боя с Ганом: «Если вы проиграете бой с нарушенным зрением, то те же люди скажут, что вы глупец»

Нганну поддержал Аспиналла после отмены боя с Ганом.

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну поддержал Тома Аспиналла после срыва боя с Сирилом Ганом .

«Тычок в глаз сделал больше новостей, чем сам бой. Под угрозой было зрение Тома. Это не то же, что получить удар по яйцам, где вы можете прийти в себя и вернуться. Здесь все серьезнее. Если вы проиграете бой с нарушенным зрением, то те же люди скажут, что вы глупец», – сказал Нганну.

Том Аспиналл и Сирил Ган встретились в главном событии турнира UFC 321, который прошел в Абу-Даби. Титульный поединок в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

Дана Уайт: «Глаза Аспиналла в порядке, серьезных повреждений нет. Как только он будет готов драться, мы организуем реванш с Ганом»

Прохазка считает, что Аспиналл отказался от боя с Ганом из-за неуверенности: «Том мог начать слишком много думать. Дело в голове»