Андрей Орловский: «В 2009 году должен был подраться с одним из братьев Кличко за хороший гонорар»

Орловский сказал, что в 2009 году мог пройти бой с одним из братьев Кличко.

«Если вы помните, я подписал контракт с Оскаром де ла Хойей, с его промоутерской компанией Golden Boy. Идея была набить мне боксерский рекорд, чтобы потом подраться за хорошие гонорары с Кличко , с одним из братьев. То, что сделал позже Макгрегор, выйдя против Мейвезера, и Джеймс Тони, проведя бой по правилам ММА с Рэнди Кутюром.

Подобный бой мы должны были сделать еще в 2009 году. И когда я тренировал бокс с Фредди Роучем, не могу сказать, что тогда бил тяжей в ринге, но я давал им бой и чувствовал себя великолепно», – сказал экс-боец UFC Андрей Орловский.

Орловский последний бой в UFC провел в июне-2024, проиграв раздельным решением Мартину Будаю.

Тактаров – про бой с Орловским: «Для начала должны предложить $300 тысяч. Это чтобы я начал думать»