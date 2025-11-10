Спарринг-партнер Махачева: «Из-под Ислама Джек не встанет 100%. У него руки как тиски. Там реально физика сумасшедшая»

Спарринг-партнер Махачева не считает Маддалену сложным соперником для Ислама.

Спарринг-партнер бывшего чемпиона UFC Махачева Мухамед Берхамов объяснил, почему не считает Джека Делла Маддалену сложным соперником для Ислама.

«Если честно, я не думаю, что Маддалена очень сложный соперник для Ислама, как все тут раскачивают. Не считаю его таким. Из-под Махачева Джек не встанет 100%. Если сможет один раз подняться, то потеряет все силы и на второй уже точно не поднимется.

Гилберт Бернс не старался завершать бой, например. А Ислам не упустит такой шанс, если элементарно шею поймает или Маддалена попадется на его любимый прием. Эти вещи безнаказанными не останутся, особенно при попытке встать.

Вот эта хватка Ислама, когда он руками хватает, бросает и в гарде лежит – очень трудно руки просто оттянуть, они как тиски у него. И я не шучу, я с такими не боролся никогда в жизни. Все стараются технически, а там реально физика какая-то сумасшедшая. Я не думаю, что Джек вылезет», – сказал Берхамов.

Напомним, поединок Махачева и Маддалены состоится в ночь на 16 ноября на UFC 322.

