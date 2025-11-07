Евгений Тищенко: «Боец UFC не сможет ничего показать в боксе. Дистанция боя, дисциплина – там все разное»
Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко прокомментировал желание чемпиона UFC Илии Топурии провести поединок по правилам бокса.
«Не следил за UFC и Топурией. Слышал, что он непобежденный чемпион там. Боец UFC не сможет ничего показать в боксе, но есть примеры, как [Фрэнсис] Нганну вышел против [Тайсона] Фьюри и чуть не победил. Поэтому все бывает, но UFC и бокс – это разные вещи: дистанция боя, дисциплина – все разное.
Поэтому чемпион мира по боксу, придя в UFC, вряд ли сможет стать чемпионом UFC. Боец UFC, уверен, не сможет стать чемпионом мира по боксу», – сказал Тищенко.
