Махачев – о Хабибе: «Он мне словно старший брат. Если он скажет, что я должен закончить с боями, то прислушаюсь»

Махачев уйдет из UFC, если так скажет Хабиб.

Боец UFC Ислам Махачев объяснил на примере, насколько сильно влияет на него Хабиб Нурмагомедов.

«Хабиб мне словно старший брат. Если он скажет: «Ты должен остановиться завтра, больше никаких боев», то я прислушаюсь. Это тот парень в нашем зале, который о нас заботится. Он всегда желает нам наилучшего», – сказал Махачев.

Напомним, в ночь на 16 ноября Махачев подерется в Нью-Йорке с Джеком Делла Маддаленой за титул полусреднего дивизиона UFC.

Махачев идет за вторым поясом UFC. Что важно знать?

Махачев станет двойным чемпионом UFC, если победит Маддалену? Все сложнее, чем кажется

