Махачев – о Хабибе: «Он мне словно старший брат. Если он скажет, что я должен закончить с боями, то прислушаюсь»
Махачев уйдет из UFC, если так скажет Хабиб.
Боец UFC Ислам Махачев объяснил на примере, насколько сильно влияет на него Хабиб Нурмагомедов.
«Хабиб мне словно старший брат. Если он скажет: «Ты должен остановиться завтра, больше никаких боев», то я прислушаюсь. Это тот парень в нашем зале, который о нас заботится. Он всегда желает нам наилучшего», – сказал Махачев.
Напомним, в ночь на 16 ноября Махачев подерется в Нью-Йорке с Джеком Делла Маддаленой за титул полусреднего дивизиона UFC.
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?8560 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал WEIGHING IN
