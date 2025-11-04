Пакьяо предпочтет бой с Конором, а не Хабибом: «Макгрегор много говорит, хочу его заткнуть. Нурмагомедов – пример для подражания и хороший человек»

Мэнни Пакьяо не хочет драться с Хабибом .

Экс-чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо объяснил, почему предпочтет бой с Конором, а не Хабибом.

«Бой с Хабибом [Нурмагомедовым] или Конором? Я бы выбрал Макгрегора. Он много говорит, и я хотел бы его заткнуть. Хабиб – хороший, скромный, вдохновляющий. Он хороший человек и пример для подражания в спорте. А бой с Конором возможен, пока я выступаю», – сказал Пакьяо.

