  • Пакьяо предпочтет бой с Конором, а не Хабибом: «Макгрегор много говорит, хочу его заткнуть. Нурмагомедов – пример для подражания и хороший человек»
Пакьяо предпочтет бой с Конором, а не Хабибом: «Макгрегор много говорит, хочу его заткнуть. Нурмагомедов – пример для подражания и хороший человек»

Мэнни Пакьяо не хочет драться с Хабибом .

Экс-чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо объяснил, почему предпочтет бой с Конором, а не Хабибом.

«Бой с Хабибом [Нурмагомедовым] или Конором? Я бы выбрал Макгрегора. Он много говорит, и я хотел бы его заткнуть. Хабиб – хороший, скромный, вдохновляющий. Он хороший человек и пример для подражания в спорте. А бой с Конором возможен, пока я выступаю», – сказал Пакьяо.

Бои с Мейвезером и Ломаченко и пост в лиге Кремлева. Как дела у Пакьяо?

Мэнни Пакьяо: «Переговоры о бое с Мейвезером в процессе. Также продолжаются переговоры по выставочному бою с Ломаченко»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм elieseckbach
