Пакьяо предпочтет бой с Конором, а не Хабибом: «Макгрегор много говорит, хочу его заткнуть. Нурмагомедов – пример для подражания и хороший человек»
Мэнни Пакьяо не хочет драться с Хабибом .
Экс-чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо объяснил, почему предпочтет бой с Конором, а не Хабибом.
«Бой с Хабибом [Нурмагомедовым] или Конором? Я бы выбрал Макгрегора. Он много говорит, и я хотел бы его заткнуть. Хабиб – хороший, скромный, вдохновляющий. Он хороший человек и пример для подражания в спорте. А бой с Конором возможен, пока я выступаю», – сказал Пакьяо.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм elieseckbach
