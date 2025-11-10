Рыболовный магазин из Нью-Йорка выложил фото Махачева со скрытой камеры: «Он взял комбо-набор и немного приманки! Удачи на выходных!»

Рыболовный магазин в Нью-Йорке показал фото Махачева с удочкой.

Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев посетил рыболовный магазин Pells Bait And Tackle в Нью-Йорке. В соцсетях появилось фото россиянина на кассе со скрытой камеры.

«Ислам, спасибо, что заглянул в наш магазин и проявил к местным людям немного любви! Он взял комбо-набор и немного приманки! Удачи на следующих выходных, будем за тебя болеть! Чемпион здесь!» – сообщается в соцсетях Pells Bait And Tackle.

Напомним, в ночь на 16 ноября Махачев подерется в Нью-Йорке с Джеком Делла Маддаленой за титул полусреднего дивизиона.

Ислам Махачев посетил игру «Никс» и получил именную футболку от Карла-Энтони Таунса

Махачев станет двойным чемпионом UFC, если победит Маддалену? Все сложнее, чем кажется