Бетербиев – об отмене боя с Николсоном: «Узнал об этом из новостей, когда уже готовился к поединку. Даже подробностей каких-то рассказать не могу, потому что их нет»

Бетербиев не знает, почему сорвался бой с Николсоном.

Экс-чемпион мира по боксу Артур Бетербиев не смог назвать причину отмены поединка с Деоном Николсоном, который должен был состояться 22 ноября в Эр-Рияде.

«Честно говоря, я не знаю, почему сорвался бой с Деоном Николсоном. Узнал об этом из новостей, когда уже готовился к бою. Даже подробностей каких-то рассказать не могу, потому что их нет», – сказал Бетербиев.

