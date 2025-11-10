Бетербиев – об отмене боя с Николсоном: «Узнал об этом из новостей, когда уже готовился к поединку. Даже подробностей каких-то рассказать не могу, потому что их нет»
Бетербиев не знает, почему сорвался бой с Николсоном.
Экс-чемпион мира по боксу Артур Бетербиев не смог назвать причину отмены поединка с Деоном Николсоном, который должен был состояться 22 ноября в Эр-Рияде.
«Честно говоря, я не знаю, почему сорвался бой с Деоном Николсоном. Узнал об этом из новостей, когда уже готовился к бою. Даже подробностей каких-то рассказать не могу, потому что их нет», – сказал Бетербиев.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
