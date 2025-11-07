«Нас решили приодеть». Бивол и Емельяненко примерили национальные костюмы Кыргызстана
Дмитрий Бивол опубликовал совместную фотографию с Федором Емельяненко.
Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол и бывший боец ММА Федор Емельяненко примерили национальные костюмы Кыргызстана. Совместную фотографию Бивол опубликовал в социальных сетях.
«Оргкомитет чемпионата мира по самбо-2025 в Бишкеке решил нас с Федором приодеть», – подписал публикацию Бивол.
Дмитрий Бивол перенес операцию на спине в начале августа. В последний раз он выступал в феврале, когда победил в реванше Артура Бетербиева.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: телеграм-канал Дмитрия Бивола
