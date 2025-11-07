Фото
Двалишвили опубликовал альтернативный постер боя с Яном: «Питер Пэн против Машины»

Мераб Двалишвили опубликовал альтернативный постер боя с Петром Яном.

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили поделился в социальных сетях мемом, который посвящен его предстоящей титульной защите против Петра Яна.

«Питер Пэн против Машины. Противостояние века», – подписал публикацию Двалишвили.

Титульный бой между Двалишвили и Яном возглавит UFC 323. Турнир состоится в ночь с 6 на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе.

Бойцы уже встречались ранее. Первый поединок между Двалишвили и Яном состоялся в марте 2023 года – тогда Мераб победил единогласным решением судей.

