Двалишвили выложил картинку с бойцами UFC: «Как насчет джакузи?»
Мераб Двалишвили выложил смешную картинку в соцсетях.
Мераб прифотошопил лица Петра Яна, Генри Сехудо, Кори Сэндхагена, Жозе Альдо и Шона О’Мэлли на фотографию из джакузи.
Умар Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге легчайшего веса
Сехудо – о реванше Яна и Двалишвили: «Не верю в победу Петра. Единственный шанс для него – это нокаут»
Опубликовал: Артем Чугунов
