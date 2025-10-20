  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Тренер Двалишвили: «Ян вернулся, и вдруг: «В последнем бою я был готов на 50%». Меня действительно утомляют бойцы, которые говорят: «У меня была травма». Так не деритесь»
0

Тренер Двалишвили: «Ян вернулся, и вдруг: «В последнем бою я был готов на 50%». Меня действительно утомляют бойцы, которые говорят: «У меня была травма». Так не деритесь»

Тренер Мераба Двалишвили раскритиковал Петра Яна.

«Петр Ян вернулся, и вдруг: «В последнем бою я был готов на 50%». Почему мы слышим об этом сейчас – 2,5 года спустя? 50%? Ну ладно, Мераб сейчас намного лучше, чем тогда, так что, думаю, для вас все будет по-прежнему.

Меня действительно утомляют бойцы, которые говорят: «У меня была травма». Так не принимайте бой. Не деритесь. Если у вас все настолько плохо, что, проиграв, вы вините в этом что-то, зачем мы деремся? Не деритесь. Просто заткнитесь и делайте то, что должны делать. Там все получают травмы», – сказал тренер Мераба Двалишвили Джон Вуд.

В марте-2023 Мераб Двалишвили победил Петра Яна единогласным решением судей. В декабре они проведут реванш за титул в легчайшем весе.

Петр Ян снова идет за поясом UFC. Нужно невозможное – остановить Мераба

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: MMA Fighting
logoМераб Двалишвили
logoПетр Ян
logoMMA
logoUFC
logoПетр Ян – Двалишвили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Сехудо – о реванше Яна и Двалишвили: «Не верю в победу Петра. Единственный шанс для него – это нокаут»
718 октября, 12:00
Ян начал подготовку к бою с Двалишвили: «Мы начали»
1415 октября, 07:26Фото
Тактаров – о реванше Яна и Двалишвили: «Не думаю, что сильно что-то поменяется в сравнении с их первой встречей. Жду чуда»
1614 октября, 13:21
Главные новости
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2025
9635 минут назад
Кормье – о поражении де Риддера: «Он ни за что не продержался бы еще пять минут. Угол оказал ему услугу, сказав: «Эй, мы дадим тебе возможность прожить еще один день»
9вчера, 18:20
Минеев – о UFC: «Была заинтересованность: «Приезжай, мы тебя ждем». Нужно было взять билет и ворваться»
9вчера, 17:13
Илия Топурия приехал в Грузию. Его встретила толпа болельщиков
3вчера, 15:43Видео
Том Аспиналл: «Не хочу быть тем, кто делает большие перерывы между боями. Готов положить этому конец – быть активным действующим чемпионом и драться с лучшими»
9вчера, 15:06
Умар Нурмагомедов: «Думаю, Двалишвили заслуживает звания бойца года, потому что будет защищать титул в четвертый раз»
13вчера, 13:00
Джонни Уокер: «Я остановил хорошего проспекта, у которого было 12 побед подряд, хотя 14 месяцев не дрался и проиграл два боя! Так что, поборемся за титул?»
2вчера, 12:12
Ислам Махачев прилетел в Нью-Йорк. 16 ноября он подерется за пояс UFC с Джеком Делла Маддаленой
8вчера, 11:48Фото
Де Ла Хойя – Уайту: «Ты ни черта не смыслишь в боксе. Тебе насрать на нашу историю. И еще больше – на бойцов»
3вчера, 11:33
Федор Емельяненко – о непереходе в UFC: «Должно присутствовать банальное уважение»
9вчера, 11:14
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30