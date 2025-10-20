Тренер Двалишвили: «Ян вернулся, и вдруг: «В последнем бою я был готов на 50%». Меня действительно утомляют бойцы, которые говорят: «У меня была травма». Так не деритесь»

Тренер Мераба Двалишвили раскритиковал Петра Яна.

«Петр Ян вернулся, и вдруг: «В последнем бою я был готов на 50%». Почему мы слышим об этом сейчас – 2,5 года спустя? 50%? Ну ладно, Мераб сейчас намного лучше, чем тогда, так что, думаю, для вас все будет по-прежнему.

Меня действительно утомляют бойцы, которые говорят: «У меня была травма». Так не принимайте бой. Не деритесь. Если у вас все настолько плохо, что, проиграв, вы вините в этом что-то, зачем мы деремся? Не деритесь. Просто заткнитесь и делайте то, что должны делать. Там все получают травмы», – сказал тренер Мераба Двалишвили Джон Вуд.

В марте-2023 Мераб Двалишвили победил Петра Яна единогласным решением судей. В декабре они проведут реванш за титул в легчайшем весе.

