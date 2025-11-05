Мераб Двалишвили: «Самая большая ошибка Яна – он не уважал меня в первом бою»

Двалишвили высказался о реванше с Яном.

Мераб Двалишвили, уверен, что в реванше Петр Ян не допустит ошибок из первого поединка.

«Перед первым боем я нервничал, у меня был стресс. Сейчас я стал более зрелым бойцом, чувствую себя комфортно, но не хочу, чтобы мне было слишком комфортно, потому Ян исправит ошибки, которые он сделал в первом поединке.

Самая большая ошибка Петра – он не уважал меня в первом бою. Он думал, что я не смогу ничего ему противопоставить. Поэтому мне нужно стать лучшей версией самого себя», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили.

В марте-2023 Мераб Двалишвили победил Петра Яна единогласным решением судей. В декабре они проведут реванш за титул в легчайшем весе.

