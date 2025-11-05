Мераб Двалишвили: «Самая большая ошибка Яна – он не уважал меня в первом бою»
Мераб Двалишвили, уверен, что в реванше Петр Ян не допустит ошибок из первого поединка.
«Перед первым боем я нервничал, у меня был стресс. Сейчас я стал более зрелым бойцом, чувствую себя комфортно, но не хочу, чтобы мне было слишком комфортно, потому Ян исправит ошибки, которые он сделал в первом поединке.
Самая большая ошибка Петра – он не уважал меня в первом бою. Он думал, что я не смогу ничего ему противопоставить. Поэтому мне нужно стать лучшей версией самого себя», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили.
В марте-2023 Мераб Двалишвили победил Петра Яна единогласным решением судей. В декабре они проведут реванш за титул в легчайшем весе.
Тренер Двалишвили: «Ян вернулся, и вдруг: «В последнем бою я был готов на 50%». Меня действительно утомляют бойцы, которые говорят: «У меня была травма». Так не деритесь»