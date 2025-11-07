Прохазка – о сгонке веса: «У меня нет никакой диеты. Я просто концентрируюсь – и килограммы натуральным образом уходят»

Иржи Прохазка рассказал, как подходит к процессу сгонки веса.

Боец полутяжелого веса UFC Иржи Прохазка заявил, что использует психологические приемы, чтобы сбросить вес в преддверии поединков.

«У меня нет никакой диеты. Перед боями килограммы уходят натуральным образом. Я просто концентрируюсь. Представляю в голове, сколько дней осталось до поединка – и это происходит естественным образом.

Начинаю со 100 кг, а за день до взвешивания встаю на весы – и показываю 93 кг. Не пытаюсь сказать, что делаю это силой мысли. Но я говорю своему телу: «Мужик, на следующей неделе ты должен сделать вес». И я не знаю, как это объяснить, но вес уменьшается», – сказал Прохазка.

Экс-чемпион UFC хлещет себя крапивой – для здоровья. С ума сошел?

Прохазка не исключает переход в средний дивизион: «Это действительно вызов. Уверен, что справлюсь»