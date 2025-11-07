ACA 195: Корнилов против Вахаева, Вязигин – Зураев и другие бои

7 ноября в Санкт-Петербурге состоится турнир ACA 195 . Главным событием ивента станет поединок за вакантный титул чемпиона промоушена в тяжелом весе между Кириллом Корниловым (19-2-1) и Алиханом Вахаевым (14-3).

Другие бои турнира:

● Антон Вязигин (16-5) – Зумсо Зураев (8-0);

● Марат Балаев (12-5) – Венер Галиев (36-15);

● Максим Гришин (35-10-2) – Алексей Буторин (16-4);

● Владимир Васильев (13-4-1) – Шамиль Ямилов (5-1).

Турнир в прямом эфире покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Начало основного карда – в 20:00 по московскому времени.

