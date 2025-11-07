ACA 195: Корнилов против Вахаева, Вязигин – Зураев и другие бои
7 ноября в Санкт-Петербурге состоится турнир ACA 195. Главным событием ивента станет поединок за вакантный титул чемпиона промоушена в тяжелом весе между Кириллом Корниловым (19-2-1) и Алиханом Вахаевым (14-3).
Другие бои турнира:
● Антон Вязигин (16-5) – Зумсо Зураев (8-0);
● Марат Балаев (12-5) – Венер Галиев (36-15);
● Максим Гришин (35-10-2) – Алексей Буторин (16-4);
● Владимир Васильев (13-4-1) – Шамиль Ямилов (5-1).
Турнир в прямом эфире покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Начало основного карда – в 20:00 по московскому времени.
99 лет на двоих – исторический бой двух ветеранов российских MMA
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?6530 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости