  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Асланбек Бадаев: «В UFC есть запрет на подписание чемпионов ACA. Утверждать не буду, но по фактам мы это видим»
1

Асланбек Бадаев: «В UFC есть запрет на подписание чемпионов ACA. Утверждать не буду, но по фактам мы это видим»

Асланбек Бадаев: в UFC есть запрет на подписание чемпионов ACA, мы это видим.

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев считает, что UFC целенаправленно не заключает соглашения с чемпионами российского промоушена.

«Шансы Евгения Гончарова попасть в UFC? Ноль. Я это сразу сказал. Он возрастной, уже сформировавшийся боец. UFC такие не нужны – там создают своих героев, свои истории. Готовые истории статусных бойцов – не тот случай. Со мной многие не соглашаются, но пока никто не предъявил контраргументы.

Ни одного чемпиона ACA в UFC не подписали. Не говорю про ACB или WFCA. ACA существует с конца 2018 года – и за все это время ни одного чемпиона не подписали. Информация не с потолка: там, по сути, табу на чемпионов ACA. Утверждать не буду, но по фактам мы это видим», – сказал Бадаев.

«99,9% нашего бюджета – фонд Ахмата-Хаджи Кадырова». Как живет главная ММА-лига России

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?6680 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Metaratings
logoUFC
logoMMA
logoАсланбек Бадаев
logoACA
logoЕвгений Гончаров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Асланбек Бадаев: «Мужских качеств у Абдель-Азиза мало. Для него нет ничего святого»
3 октября, 10:40
Чемпион АСА Гасанов – о бое с Чимаевым: «Это было бы тяжело как для меня, так и для него»
30 сентября, 14:55
Асланбек Бадаев: «В ACA нет запрета на бои между чеченцами. Они сами отказываются драться»
27 сентября, 10:00
Главные новости
Двалишвили опубликовал альтернативный постер боя с Яном: «Питер Пэн против Машины»
1 минуту назадФото
«Нас решили приодеть». Бивол и Емельяненко примерили национальные костюмы Кыргызстана
31 минуту назадФото
Мурзаканов хочет провести бой в марте: «Дайте мне Прохазку. Закончу досрочно»
46 минут назад
Арман Царукян: «На недвижимости никогда не пропадешь. Покупаю в Краснодаре, но цель – покупать в Москве»
сегодня, 13:50
Прохазка – о сгонке веса: «У меня нет никакой диеты. Я просто концентрируюсь – и килограммы натуральным образом уходят»
сегодня, 13:05
Экс-боец UFC Кейси Кенни приговорен к шести месяцам тюрьмы по делу о домашнем насилии
сегодня, 12:35
«Джонс, Макгрегор, Никал». Сын Трампа рассказал, кто должен выступить на турнире UFC в Белом доме
сегодня, 12:15
Мокаев предложил ввести уроки ММА в британских школах: «Это поможет остановить ножевые атаки»
сегодня, 10:20
Уайт – о бое Маддалены и Махачева: «Все самое крутое, что существует в ММА, присутствует в этом поединке»
сегодня, 10:00
Маирис Бриедис: «Гассиев победит Пулева, если будет добавлять ноги и серийность. Разница в возрасте у них очень большая»
сегодня, 09:45
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30