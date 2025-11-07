Асланбек Бадаев: «В UFC есть запрет на подписание чемпионов ACA. Утверждать не буду, но по фактам мы это видим»

Асланбек Бадаев: в UFC есть запрет на подписание чемпионов ACA, мы это видим.

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев считает, что UFC целенаправленно не заключает соглашения с чемпионами российского промоушена.

«Шансы Евгения Гончарова попасть в UFC? Ноль. Я это сразу сказал. Он возрастной, уже сформировавшийся боец. UFC такие не нужны – там создают своих героев, свои истории. Готовые истории статусных бойцов – не тот случай. Со мной многие не соглашаются, но пока никто не предъявил контраргументы.

Ни одного чемпиона ACA в UFC не подписали. Не говорю про ACB или WFCA. ACA существует с конца 2018 года – и за все это время ни одного чемпиона не подписали. Информация не с потолка: там, по сути, табу на чемпионов ACA. Утверждать не буду, но по фактам мы это видим», – сказал Бадаев.

«99,9% нашего бюджета – фонд Ахмата-Хаджи Кадырова». Как живет главная ММА-лига России