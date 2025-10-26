Умар Нурмагомедов: «Хотел бы драться за титул в феврале. Если нет, буду рад подраться с Фигейредо или Захаби»
Умар Нурмагомедов рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой.
«Я был бы счастлив, если получится подраться за титул в феврале. Если этого не случится, то буду рад подраться с Дейвисоном Фигейредо или Айманном Захаби», – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов.
Нурмагомедов провел бой с Марио Баутистой в главном карде турнира UFC 321. Россиянин победил единогласным решением судей.
