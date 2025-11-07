Мурзаканов хочет провести бой в марте: «Дайте мне Прохазку. Закончу досрочно»
Азамат Мурзаканов рассказал, с кем хочет провести поединок в марте.
Боец полутяжелого веса UFC Азамат Мурзаканов сообщил, что заинтересован в поединке против Иржи Прохазки.
«Готов в марте. Дайте мне Иржи Прохазку. Закончу досрочно», – написал в социальных сетях Мурзаканов.
Мурзаканов (16-0) в последний раз выступал в октябре, когда победил Александра Ракича техническим нокаутом в первом раунде.
Азамат Мурзаканов поднялся на седьмое место в рейтинге полутяжелого веса
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?6679 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Азамата Мурзаканова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости