Мурзаканов хочет провести бой в марте: «Дайте мне Прохазку. Закончу досрочно»

Азамат Мурзаканов рассказал, с кем хочет провести поединок в марте.

Боец полутяжелого веса UFC Азамат Мурзаканов сообщил, что заинтересован в поединке против Иржи Прохазки .

«Готов в марте. Дайте мне Иржи Прохазку. Закончу досрочно», – написал в социальных сетях Мурзаканов.

Мурзаканов (16-0) в последний раз выступал в октябре, когда победил Александра Ракича техническим нокаутом в первом раунде.

