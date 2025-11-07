0

Взвешивание перед UFC Fight Night 264: Бонфин легче Брауна, Медич и Салихов показали одинаковый вес

В Лас-Вегасе (штат Невада) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 264. Ивент состоится в ночь на 9 ноября – в главном событии пройдет поединок в полусреднем весе между Габриэлом Бонфином и Рэнди Брауном.

Результаты взвешивания:

● Габриэл Бонфин (77,3 кг) – Рэнди Браун (77,6 кг);

● Джозеф Моралес (56,7 кг) – Мэтт Шнелл (57,1 кг);

● Урош Медич (77,6 кг) – Муслим Салихов (77,6 кг);

● Исмаэл Бонфин (73 кг)* – Крис Падиллья (70,3 кг); 

● Кристиан Лерой Данкан (83,9 кг) – Марко Тулио (84,1 кг).

* – не уложился в лимит категории.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
