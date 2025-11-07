Арман Царукян: «На недвижимости никогда не пропадешь. Покупаю в Краснодаре, но цель – покупать в Москве»

Арман Царукян: в Краснодаре недвижимость покупаю, но цель – покупать в Москве.

Боец легкого веса UFC Арман Царукян рассказал, на что тратит гонорары, полученные за поединки в промоушене.

«Больше $300-400 тысяч я не получаю. Ничего не остается. 300 тысяч за победу получал, если проиграл – 100 с чем-то. 30% – налоги, 5 тысяч – отдать залу, 5 – тренерам, 15 – менеджеру. Два-три месяца готовишься и выходишь в ноль. Но если выиграл – хороший бонус, есть мотивация.

Боксерские гонорары в UFC будут через 100 лет, условно. Знаю, что буду хорошо зарабатывать, когда стану чемпионом.

Никуда не вкладываю, крипта, акции... Пока для себя купил квартиру, дом строю. В Краснодаре недвижимость покупаю, какую могу, но цель – покупать в Москве. На недвижимости никогда не пропадешь», – сказал Царукян.

