Экс-боец UFC Кейси Кенни приговорен к шести месяцам тюрьмы по делу о домашнем насилии

Кейси Кенни приговорен к шести месяцам тюрьмы по делу о домашнем насилии.

Бывший боец UFC Кейси Кенни проведет шесть месяцев в окружной тюрьме штата Аризона по делу о домашнем насилии.

Он был арестован в августе прошлого года после нападения на бывшую девушку. Кенни пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах – дополнительные обвинения в похищении были с него сняты.

Кенни выступал в UFC с 2019 по 2021 год. За это время он провел восемь поединков, победив в пяти из них.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
происшествия
logoMMA
Кейси Кенни
logoUFC
