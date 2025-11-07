Экс-боец UFC Кейси Кенни приговорен к шести месяцам тюрьмы по делу о домашнем насилии

Кейси Кенни приговорен к шести месяцам тюрьмы по делу о домашнем насилии.

Бывший боец UFC Кейси Кенни проведет шесть месяцев в окружной тюрьме штата Аризона по делу о домашнем насилии.

Он был арестован в августе прошлого года после нападения на бывшую девушку. Кенни пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах – дополнительные обвинения в похищении были с него сняты.

Кенни выступал в UFC с 2019 по 2021 год. За это время он провел восемь поединков, победив в пяти из них.

Джервонта избил девушку и срывает бой с Полом. Что творится?