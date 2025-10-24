«В нашей команде пополнение». Петр Ян выложил фото с Павлом Дуровым
Петр Ян опубликовал фотографию с Павлом Дуровым.
Совместной фотографией с основателем мессенджера Telegram Ян поделился в социальных сетях.
«В нашей команде серьезное пополнение», – подписал публикацию бывший чемпион UFC в легчайшем весе.
Ранее стало известно, что в ночь на 7 декабря Ян проведет реванш с Мерабом Двалишвили. Титульный поединок возглавит турнир UFC 323, который состоится в Лас-Вегасе.
Ян в последний раз дрался в июле, когда выиграл судейским решением у Маркуса Макги. Он идет на серии из трех побед.
