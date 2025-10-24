Фото
20

«В нашей команде пополнение». Петр Ян выложил фото с Павлом Дуровым

Петр Ян опубликовал фотографию с Павлом Дуровым.

Совместной фотографией с основателем мессенджера Telegram Ян поделился в социальных сетях.

«В нашей команде серьезное пополнение», – подписал публикацию бывший чемпион UFC в легчайшем весе.

Фото: instagram.com/petr_yan

Ранее стало известно, что в ночь на 7 декабря Ян проведет реванш с Мерабом Двалишвили. Титульный поединок возглавит турнир UFC 323, который состоится в Лас-Вегасе.

Ян в последний раз дрался в июле, когда выиграл судейским решением у Маркуса Макги. Он идет на серии из трех побед.

Петр Ян снова идет за поясом UFC. Нужно невозможное – остановить Мераба

Умар Нурмагомедов: «Было бы интересно подраться с Яном в Абу-Даби. В России титульный бой вряд ли проведут»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Петра Яна
logoUFC
logoПавел Дуров
logoMMA
logoПетр Ян
легчайший вес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер Двалишвили: «Ян вернулся, и вдруг: «В последнем бою я был готов на 50%». Меня действительно утомляют бойцы, которые говорят: «У меня была травма». Так не деритесь»
20 октября, 07:31
Сехудо – о реванше Яна и Двалишвили: «Не верю в победу Петра. Единственный шанс для него – это нокаут»
18 октября, 12:00
«Гигант». Петр Ян опубликовал фото с Исламом Махачевым
17 октября, 10:45Фото
Главные новости
Отец Аспиналла: «Боксеры зарабатывают больше, чем бойцы UFC. А у Тома есть все навыки, чтобы выступать на ринге»
19 минут назад
Двукратная чемпионка PFL Ларисса Пачеко покинула промоушен
сегодня, 13:10
Умар – о бое с Баутистой: «У меня нет никаких переживаний. Как кушать пойти»
сегодня, 11:25
Деметриус Джонсон: «Баутисте нужно забыть про фамилию Умара. Не стоит проявлять лишнее уважение»
сегодня, 10:45
Бекоев прокомментировал поражение от Белгаруи: «Я не собираюсь меняться»
сегодня, 10:30
Шара Буллет показал фото со съемок фильма: «Мы захватываем Голливуд!»
сегодня, 09:40Фото
Дастин Порье: «Все говорят, что Аспиналл – следующая большая звезда. Я пока в этом не уверен»
сегодня, 08:55
Анатолий Малыхин: «Волков не даст перевести себя, разобьет Алмейду в стойке. Бой закончится до третьего раунда»
сегодня, 08:25
«Готов к следующей главе». Тим Цзю сообщил о начале сотрудничества с тренером Педро Диасом
сегодня, 07:55
Конор Макгрегор: «Огонь соперничества снова пылает в моем сердце. Я спасен и исцелен»
сегодня, 07:35
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30