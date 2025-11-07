  • Спортс
1

Царукян – о срыве боя с Махачевым: «В UFC меня простили. Один раз так случилось – думаю, ничего страшного»

Арман Царукян высказался об отмене поединка против Ислама Махачева.

Боец легкого веса UFC Арман Царукян рассказал о реакции руководства промоушена на срыв титульного поединка с Исламом Махачевым.

«Сначала такой туман был, потом критика. Но я был к этому готов. Обидно только, что я столько тренировался. Но, значит, так должно было случиться. Наше от нас не уйдет, если я этого достоин, если я также буду тренироваться и идти к цели.

У меня 11 боев в UFC, я ни разу ничего не провалил. Один раз так случилось, думаю, ничего страшного. Они меня простили», – сказал Царукян.

Титульный поединок между Царукяном и Исламом Махачевым должен был состояться в январе. Арман снялся с боя из-за травмы спины. В последний раз он дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей.

«Могу съесть 35-40 хинкали». Как живет Арман Царукян, который не дрался 1,5 года

