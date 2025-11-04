  • Спортс
Прохазка считает, что Аспиналл решил отказаться от боя с Ганом из-за неуверенности в своих силах: «Том мог начать слишком много думать. Дело в голове»

Прохазка назвал возможную причину отказа Аспиналла от боя с Ганом.

Боец UFC Иржи Прохазка считает, что британец Том Аспиналл потерял уверенность в себе после тычка в глаз со стороны Сирила Гана, из-за чего отказался продолжать поединок.

«Может быть, Том начал слишком много думать. Например, решил, что недостаточно хорош для Сирила, что ему стоит попробовать в следующий раз. Дело в голове. Лишние мысли могут изменить все. Спросите Тома», – сказал Прохазка.

Том Аспиналл и Сирил Ган встретились в главном событии турнира UFC 321, который прошел в Абу-Даби. Титульный поединок в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

Анте Делия: «Аспиналл поступил правильно, отказавшись продолжать бой. За нарушение правил нужно жестко наказывать»

Прохазка не исключает переход в средний дивизион: «Это действительно вызов. Уверен, что справлюсь»

