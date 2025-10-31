Менеджер Волкова: «Следующий бой Александра будет за пояс. Мы подождем реванш Аспиналла и Гана»
В команде Александра Волкова приняли решение по следующему поединку.
«Следующий бой Александра будет за пояс. Да, мы подождем реванш Тома и Сирила. Как обещал Дана Уайт, он пройдет в ближайшее время. Тем более мы теперь знаем, что зрение Тома никак не пострадало.
Теперь только титул! Александр заслужил его и долго к этому шел. Другие бои совершенно не имеют никакого смысла», – сказал менеджер Александра Волкова Иван Банников.
Том Аспиналл и Сирил Ган встретились в главном событии турнира UFC 321, который прошел в Абу-Даби. Титульный поединок был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.
Волков в главном карде того же турнира победил Жаилтона Алмейду раздельным решением судей.
Волкова 11 минут держали на земле, но судьи дали ему победу. Как это вообще возможно?
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?2245 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Матч! Боец»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости