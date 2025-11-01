  • Спортс
  Вальтер Уокер: «Аспиналл выставил тяжеловесов в плохом свете. Его ткнули в глаз всего один раз – и он отказался продолжать»
Вальтер Уокер: «Аспиналл выставил тяжеловесов в плохом свете. Его ткнули в глаз всего один раз – и он отказался продолжать»

Вальтер Уокер раскритиковал Тома Аспиналла за отказ драться после тычка в глаз.

«Я очень расстроился, потому что Том выставил тяжеловесов в плохом свете. Мы ведь большие парни, сильные мужики. Тебя ткнули в глаз всего один раз – и ты отказался продолжать бой, хоть тебе и дали пять минут на восстановление. Он выставил нас, тяжеловесов, в невыгодном свете», – сказал боец UFC Вальтер Уокер.

Сирил Ган и Том Аспиналл встретились в главном событии турнира UFC 321, который прошел в Абу-Даби. Титульный поединок был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

«Драться с одним глазом – обычное дело». Чемпиона UFC захейтили за снятие с титульника

Ренато Мойкано: «Ган – чертов читер. Но и Аспиналл мог продолжить бой, если бы хотел»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Inside Fighting
тяжелый вес (MMA)
