Малыхин – об отмене реванша с Кейном: «Немного расстроен. Я выхожу драться в любой форме»

Анатолий Малыхин высказался о срыве поединка с Умаром Кейном.

Двойной чемпион One Championship Анатолий Малыхин отреагировал на отмену титульного реванша в тяжелом весе против Умара Кейна.

«Мы многих дожидались и его дождемся. Ничего страшного, у нас времени вагон. Они все бегают, просто тут я сам виноват [что упустил титул]. Видите, мы выходим драться в любой форме, есть травмы или нет, но мы выходим и делаем дело.

Потому что есть ответственность перед лигой, перед зрителями. Да, я немного расстроен, но уверен, что все будет четко», – сказал Малыхин.

Первый поединок между Малыхиным и Кейном состоялся в ноябре 2024 года – тогда россиянин проиграл раздельным решением судей. Планировалось, что реванш состоится 16 ноября в Токио, но Кейн попал в автомобильную аварию и попросил о переносе поединка.

