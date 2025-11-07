0

Малыхин – об отмене реванша с Кейном: «Немного расстроен. Я выхожу драться в любой форме»

Анатолий Малыхин высказался о срыве поединка с Умаром Кейном.

Двойной чемпион One Championship Анатолий Малыхин отреагировал на отмену титульного реванша в тяжелом весе против Умара Кейна.

«Мы многих дожидались и его дождемся. Ничего страшного, у нас времени вагон. Они все бегают, просто тут я сам виноват [что упустил титул]. Видите, мы выходим драться в любой форме, есть травмы или нет, но мы выходим и делаем дело.

Потому что есть ответственность перед лигой, перед зрителями. Да, я немного расстроен, но уверен, что все будет четко», – сказал Малыхин.

Первый поединок между Малыхиным и Кейном состоялся в ноябре 2024 года – тогда россиянин проиграл раздельным решением судей. Планировалось, что реванш состоится 16 ноября в Токио, но Кейн попал в автомобильную аварию и попросил о переносе поединка.

Анатолий Малыхин: «Перед поединком с Кейном был в депрессии. Никому не пожелаю»

Первое поражение самого титулованного русского бойца в MMA. Вызывал Нганну, но отдал пояс гиганту из Африки

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?6531 голос
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
logoMMA
logoАнатолий Малыхин
logoONE Championship
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Анатолий Малыхин: «Меня удивило, сколько наших сограждан обрадовались поражению Анкалаева. Раньше была сплоченность»
10 октября, 10:25
Малыхин – о Чимаеве: «Для пацанов из индустрии, понятно, что он наш. Но если брать документацию, то Хамзат не россиянин»
28 сентября, 11:06
Анатолий Малыхин: «Если добавить в UFC наших топовых пацанов со всех лиг, в топ-10 только они будут»
21 августа, 13:48
Главные новости
Уайт – о бое Маддалены и Махачева: «Все самое крутое, что существует в ММА, присутствует в этом поединке»
7 минут назад
Маирис Бриедис: «Гассиев победит Пулева, если будет добавлять ноги и серийность. Разница в возрасте у них очень большая»
22 минуты назад
Евгений Тищенко: «Боец UFC не сможет ничего показать в боксе. Дистанция боя, дисциплина – там все разное»
47 минут назад
ACA 195: Корнилов против Вахаева, Вязигин – Зураев и другие бои
сегодня, 08:55
Дана Уайт: «Глаза Аспиналла в порядке, серьезных повреждений нет. Как только он будет готов драться, мы организуем реванш с Ганом»
сегодня, 08:40
UFC 322: Махачев – Маддалена, Шевченко – Чжан, Копылов – Родригес и другие бои
сегодня, 07:50
Календарь боев в MMA и боксе в ноябре-2025
сегодня, 07:00
Джон Джонс: «Мне нравился профессионализм Сен-Пьера. Я хотел строить карьеру по его образцу»
вчера, 18:33
Хабиб – об улице имени Махачева в Дагестане: «Село ждет ваших инвестиций»
вчера, 15:55
Дмитрий Бивол встретился с Федором Емельяненко: «С абсолютной легендой боевых единоборств»
вчера, 15:48Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30