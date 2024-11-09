Первое поражение самого титулованного русского бойца в MMA. Вызывал Нганну, но отдал пояс гиганту из Африки

Черный день Малыхина.

Тройной чемпион ONE Александр Малыхин вернулся в тяжелый вес, чтобы защитить титул против Умара Кейна. Но не получилось – Малыхин проиграл раздельным решением судей.

Как самый титулованный тяжеловес из России проиграл впервые в карьере?

Малыхин стал первым в мире тройным чемпионом ММА. Новый соперник – африканский борец с телом бодибилдера

Малыхин вошел в историю: спустился из тяжелого веса в полутяжелый, а затем – в средний, где дважды победил Рейнира Де Риддера. Малыхин стал первым в мире тройным чемпионом и главной звездой ONE.

Его новый соперник – огромный африканец Умар Кейн, выходец из сенегальской национальной борьбы лаамб. Он занялся ей в 16 лет, а с 2019-го дерется в ММА. В первых боях в ONE Кане нокаутировал соперников за секунды, поразив огромными мышцами и мощью.

Кейн считался восходящей звездой ONE, а экзотичная внешность и тело бодибилдера прославили его в соцсетях. В апреле 2021-го он провел третий бой за три месяца, нарвавшись на белоруса Кирилла Грищенко. Там случился сбой: в поединке с опытным ударником Кейн быстро устал и в итоге сдался, нелепо симулировав травму.

Кейн восстанавливался больше года, после чего оформил три победы в ONE. У Малыхина был безупречный рекорд – 14-0, все победы досрочные. В 2025-м Малыхин хочет подраться с Нганну – ждет совместный турнир ONE и PFL. Но уже назвал себя лучшим тяжеловесом мира:

«Я лучший из лучших среди тяжеловесов! Что отличает меня? Моя команда, жена, моя семья и мой тренер. К тому же у меня есть моя вольная борьба. Я входил в состав сборной России, а мы все знаем, насколько сильна русская школа борьбы. И еще у меня рекорд 300-0 по уличным боям. Я дерусь с раннего детства».

Малыхин весь бой доминировал, но проиграл Кейну из-за двух ошибок. Хотя решение судей вызывает вопросы

На битву взглядов Малыхин пришел в костюме Versace за ₽600 тысяч – в ONE ему щедро платят. Он подразнил Кейна, показав, как целится в него из пистолета, сложенного из пальцев. И показал мягкую игрушку, подаренную ему девочкой-фанаткой. Позже Малыхин налепил на игрушку лицо Кейна и, как и на битве взглядов, потолкался с ним в холле отеля.

В первом раунде Малыхин активно начал в стойке, но пропустил силовой тейкдаун. Кейн схватил его в стальной захват и еще несколько раз швырнул. Чувствовалась разница в габаритах: Малыхин не мог вырваться из клинча, а Кейн давил его всем весом.

Малыхин небольшой тяжеловес, поэтому просушился до среднего веса. В бою это стало минусом – огромный Кейн утрамбовывал его в канаты. Малыхин хватался за них руками, чтобы удержать равновесие, из-за чего рефери Херб Дин в первом раунде дал ему желтую карточку.

Во втором раунде картина боя изменилась: Малыхин забрал центр ринга и работал первым номером. Он тоже пытался бороться и запирал Кейна у канатов, но ни разу не перевел. Зато в стойке неплохо попадал, хотя и действовал прямолинейно.

Со второго раунда бой проходил по одному сценарию: Малыхин запирал Кейна в углу ринга, выбрасывал размашистые комбинации (левый боковой и правый прямой), а соперник – отстреливался редкими контратаками. Так было четыре раунда.

Это был не самый техничный поединок: Кейн явно устал и экономил силы, выбрасывая лишь два удара – правый джеб и редкий левый прямой. Иногда попадал, поэтому разбил Малыхину лицо. Но чаще пропускал – в углу Кейн напоминал стоячую мишень, по которой Малыхин тяжело попадал.

Кейн ни разу не упал в нокдаун, хотя удары были мощные. А в начале пятого раунда сам уронил Малыхина – снова запершись в углу, донес точный джеб в контратаке. Малыхин потерял равновесие, но быстро встал – удар был неожиданный, но несильный. Под конец раунда чемпион снова тяжело попадал, пропуская лишь тычки навстречу.

После пяти раундов казалось, что Малыхин победил – как бы слабо этот поединок не смотрелся после UFC. Там в таком стиле дерутся тяжеловесы подвала топ-15, поэтому Александр Романов, уволенный из UFC, отлично вписался бы в ONE.

Хотя Малыхин выиграл в лиге три пояса, он не впечатлял и раньше – разбивая слабую оппозицию из бойцов, не пригодившихся UFC или PFL. Но в этом бою был особенно прямолинейным: весь бой выбрасывал одни и те же удары, хотя соперник почти не двигался.

В итоге Малыхин проиграл раздельным судейским решением. Вероятно, повлияло два фактора: желтая карточка в первом раунде (она сделала счет в раунде 10-8) и нокдаун в концовке. Казалось, Малыхин выиграл 4-1 по раундам. Но судьи посчитали иначе, что удивило – Кане весь бой стоял в углу ринга и много пропускал.

В ONE оригинальная система судейства: они оценивают бой не по раундам, а по общему впечатлению. В таком случае победа Малыхина еще очевиднее: он доминировал весь бой и тяжелее попадал, пока Кане выбрасывал джеб, лишь изредка подключая мощную левую.

При этом исход выгоден ONE: на ближайшие полгода они готовят реванш, который снова привлечет внимание. Застой в тяжелом весе, когда Малыхину не могли найти соперника, преодолен. А Кейн, из которого лепили звезду в начале карьеры, снова взлетел.

Что касается Малыхина, то он явно не готов драться с Нганну, а в UFC вряд ли вошел бы даже в топ-5. Он впервые в карьере проиграл, подарив пояс крайне слабому бойцу, которому хватает сил лишь на раунд активного боя.

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Фото: instagram.com/onechampionship ; instagram.com/anmalykhin