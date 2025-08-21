Анатолий Малыхин: «Если добавить в UFC наших топовых пацанов со всех лиг, в топ-10 только они будут»

Анатолий Малыхин высказался об уровне американских бойцов.

«Мне все равно, что там у американцев – волнуются ли они, где-то не дорабатывают, или у них какие-то провалы. Я просто рад за наших пацанов, и неважно – кавказец, славянин. Главное, что с нами двигаются. Рад, что пацаны добиваются успеха на высочайшем уровне, зарабатывают для семей, сами реализуются.

На спаде ли американские ММА? Просто они без нас соревновались. А когда заходят наши ребята, то всем становится туго. Если добавить наших топовых пацанов со всех лиг, в том числе и АСА, то в топ-5 или топ-10 в UFC только наши будут. Бразильцев рядом не будет. Как сказал один человек: «Они вон там будут лежать». Ни американцев, никого не будет. У нас самая сильная школа по многим видам спорта», – сказал экс-чемпион One Анатолий Малыхин.

Анатолий Малыхин проведет реванш с Умаром Кейном 16 ноября в Токио.

