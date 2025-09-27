1

Анатолий Малыхин: «Перед поединком с Кейном был в депрессии. Никому не пожелаю»

Анатолий Малыхин рассказал о ментальных проблемах перед боем с Умаром Кейном.

«Первые звоночки, я перестал спать. Или после дневного сна у меня сердце стучало. На другие звоночки не обращал внимания. Дальше начал пахать к бою с Кейном, но организм был в стрессе, обезвожен. Не мог набрать вес, набрать мышцы, не мог вернуть состояние тяжеловеса.

И страшнее, не мог вернуться психологически. Не хотел тренироваться. Заставлял себя. Дома ходил недовольным. Закрылся, перестал брать трубку. Был в депрессии. Никому не пожелаю. Прошел бой. Все знают результат.

После поражения не испытал никаких чувств. Безразличие. И это меня напугало. Вернулся домой, поехали на Алтай. И только спустя пять месяцев я немного пришел в себя. У меня появилось новое чувство радости, вкуса голода к достижениям. Но полгода были тяжелыми для семьи», – сказал двойной чемпион One FC Анатолий Малыхин.

Первый поединок между Малыхиным и Умаром Кейном состоялся в ноябре 2024 года. Тогда россиянин проиграл раздельным решением судей. Реванш состоится 16 ноября в Токио.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Metaratings
