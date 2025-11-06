Джон Джонс: «Мне нравился профессионализм Сен-Пьера. Я хотел строить карьеру по его образцу»
Джон Джонс сказал, что подражал Жоржу Сен-Пьеру.
Экс-чемпион UFC Джон Джонс рассказал, что брал пример с Жоржа Сен-Пьера.
«Мне очень нравится, как вел себя Сен-Пьер – его профессионализм. То, как он носил костюмы на UFC, он был одним из первых бойцов, кто так одевался.
Я хотел строить карьеру по его образцу, именно поэтому я познакомился с Грегом Джексоном. Он был одним из тренеров Сен-Пьера в то время, и этот парень полностью изменил мою жизнь, мою психологию», – сказал Джонс.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
