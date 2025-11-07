Маирис Бриедис: «Гассиев победит Пулева, если будет добавлять ноги и серийность. Разница в возрасте у них очень большая»

Маирис Бриедис дал прогноз на бой Мурата Гассиева и Кубрата Пулева.

Бывший чемпион мира по боксу Маирис Бриедис высказался о предстоящем поединке в супертяжелом весе между Муратом Гассиевым и Кубратом Пулевым , который состоится 12 декабря.

«История тут, наверное, будет очень простая. Пулеву 44 года, а Гассиеву – 32. И это очень большая разница. Прогноз у меня такой: Гассиев выиграет этот бой, если будет добавлять ноги и серийность. Добавлять удары, а не стараться хлопнуть одним.

Во-первых, это будет некрасиво – стараться все время одним ударом куда-то попасть, чтобы он упал в обморок. Я считаю, что удар всегда должен сам прийти, ты не должен ожидать нокаут.

Если Гассиев таким образом будет боксировать и подойдет к этому бою так, чтобы отбоксировать все 12 раундов, тогда, думаю, у него получится в шестом-седьмом раунде победить досрочно», – сказал Бриедис.

