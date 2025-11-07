Уайт – о бое Маддалены и Махачева: «Все самое крутое, что существует в ММА, присутствует в этом поединке»

Дана Уайт рассказал, чем уникален бой Джека Делла Маддалены и Ислама Махачева.

Президент UFC Дана Уайт поделился ожиданиями от поединка между чемпионом промоушена в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым .

«Я влюблен в каждый аспект этого боя. Только посмотрите на список достижений Ислама, который поднимается в весе, чтобы завоевать второй пояс. Джек сейчас находится на невероятном подъеме. Все самое крутое, что существует в ММА, присутствует в этом поединке.

Лучшие бойцы мира, да еще и в самом расцвете сил. Ставки высоки как никогда», – сказал Уайт.

Титульный поединок в полусреднем весе между Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

