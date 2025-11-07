Мокаев предложил ввести уроки ММА в британских школах: «Это поможет остановить ножевые атаки»

Мухаммад Мокаев предложил ввести уроки ММА в британских школах.

Бывший боец UFC в наилегчайшем весе Мухаммад Мокаев считает, что власти Великобритании должны ввести уроки ММА в школах.

«В Великобритании часто происходят ножевые атаки, есть проблема с преступностью. Я думаю, что ММА поможет остановить это. Отправьте ребят в зал, сделайте из них претендентов, платите ежемесячную зарплату.

Принц Гарри, реши этот вопрос. Я считаю, что боевые искусства помогут молодому поколению понять, что такое сила. А когда ты уверен в себе, нужда в самоутверждении пропадает. Ты становишься сильным с ментальной точки зрения – и даже не думаешь о том, чтобы заниматься буллингом», – сказал Мокаев.

