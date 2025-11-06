Реванш Анатолия Малыхина и Умара Кейна на One 173 отменен. Кейн попал в автомобильную аварию
Чемпионский реванш в тяжелом весе между Умаром Кейном и Анатолием Малыхиным отменен. Бой должен был пройти 16 ноября на турнире One 173 в Токио (Япония),
Кейн попал в автомобильную аварию в ОАЭ.
Малыхин проиграл Кейну в ноябре 2024-го раздельным решением судей. Для 33-летнего сенегальца это должна была быть первая защита пояса. Малыхин также не дрался с момента поражения Умару.
Анатолий Малыхин: «Меня удивило, сколько наших сограждан обрадовались поражению Анкалаева. Раньше была сплоченность»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: One
