Реванш Анатолия Малыхина и Умара Кейна на One 173 отменен. Кейн попал в автомобильную аварию

Чемпионский реванш в тяжелом весе между Умаром Кейном и Анатолием Малыхиным отменен. Бой должен был пройти 16 ноября на турнире One 173 в Токио (Япония),

Кейн попал в автомобильную аварию в ОАЭ.

Малыхин проиграл Кейну в ноябре 2024-го раздельным решением судей. Для 33-летнего сенегальца это должна была быть первая защита пояса. Малыхин также не дрался с момента поражения Умару.

