  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Малыхин – о Чимаеве: «Для пацанов из индустрии, понятно, что он наш. Но если брать документацию, то Хамзат не россиянин»
6

Малыхин – о Чимаеве: «Для пацанов из индустрии, понятно, что он наш. Но если брать документацию, то Хамзат не россиянин»

Анатолий Малыхин не считает Хамзата Чимаева российским чемпионом UFC.

«Для нас, пацанов из индустрии, понятно, что он наш. Но если брать документацию, конечно, нет. Формально, по закону, нет. Для пацанов – да. Он с нами тренируется, разговаривает. Очень добрый. У меня приятные впечатления от него. Впервые увидел его на спаррингах и подумал, какой-то серьезный вид. Не подступиться к нему. И потом: «Малыхин?» Бам! Разговорились с ним. Первое впечатление было обманчивым. Он добрый и открытый парень.

Когда увидел его тренировки... Я пахал, и он пахал. Неужели, думаю, он выдерживает такой темп? Тогда у него начались проблемы, сбои со здоровьем. Тяжелые тренировки не всем подходят. Нужно тренироваться тяжело, но не на сверхусилия год-два. Думаю, он пересмотрел свой подход. Сейчас он намного свежее, заряженный, его хватает на пять раундов. Не просто хватает, чемпиона переехал», – сказал чемпион ONE Анатолий Малыхин.

Напомним, Чимаев родился в селе Гвардейское Чеченской Республики. В сентябре 2014-го он получил паспорт ОАЭ.

Двалишвили – о Чимаеве: «Не хочу драться с Хамзатом. Если кто-то решится на это, то ему придется очень хорошо изучить джиу-джитсу»

Анатолий Малыхин: «Перед поединком с Кейном был в депрессии. Никому не пожелаю»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
logoАнатолий Малыхин
logoMMA
logoUFC
logoХамзат Чимаев
logoONE Championship
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Малыхин – о де Риддере: «Он на хороших позициях в UFC, но на данный момент Чимаев неуязвим»
сегодня, 07:35
Джо Роган: «Дю Плесси и жизни не хватит, чтобы закрыть пропасть в классе с Чимаевым»
726 сентября, 16:40
Хамзат Чимаев встретился с президентом ОАЭ Аль Нахайяном
1026 сентября, 10:50Фото
Главные новости
Халил Раунтри: «После моего боя с Прохазкой люди должны говорить: «Этот парень абсолютно точно заслуживает титульник. Видел его выступление против Иржи?»
253 минуты назад
Двалишвили – о поединке Махачева и Маддалены: «Джек – отличный боец. Но Ислам хитер. Будет тяжело, но он может победить»
1сегодня, 10:51
Магомед Анкалаев: «Реванш – это не шанс Перейры исправиться, а моя возможность его финишировать»
3сегодня, 10:38
Тренер Федора Емельяненко: «Усику нечего делать в ММА, учитывая его возраст. Будет здорово, если он продержится минуту в поединке против базового борца»
3сегодня, 10:20
Двалишвили – о Чимаеве: «Не хочу драться с Хамзатом. Если кто-то решится на это, то ему придется очень хорошо изучить джиу-джитсу»
4сегодня, 09:44
Ульберг оставил послание Анкалаеву и Перейре: «Я иду!»
4сегодня, 09:14
Магомед Анкалаев: «Думаю, что отключу Перейру в реванше. Он уже старый, на закате. Выходит, чтобы заработать»
5сегодня, 07:59
Малыхин – о де Риддере: «Он на хороших позициях в UFC, но на данный момент Чимаев неуязвим»
сегодня, 07:35
Экс-бойца UFC и Pride Вандерлея Силву вырубили во время потасовки после его боя в Бразилии
10сегодня, 07:15Фото
UFC Fight Night 260: Карлос Ульберг нокаутировал Доминика Рейеса и другие бои
21сегодня, 05:00
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30