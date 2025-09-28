Малыхин – о Чимаеве: «Для пацанов из индустрии, понятно, что он наш. Но если брать документацию, то Хамзат не россиянин»
«Для нас, пацанов из индустрии, понятно, что он наш. Но если брать документацию, конечно, нет. Формально, по закону, нет. Для пацанов – да. Он с нами тренируется, разговаривает. Очень добрый. У меня приятные впечатления от него. Впервые увидел его на спаррингах и подумал, какой-то серьезный вид. Не подступиться к нему. И потом: «Малыхин?» Бам! Разговорились с ним. Первое впечатление было обманчивым. Он добрый и открытый парень.
Когда увидел его тренировки... Я пахал, и он пахал. Неужели, думаю, он выдерживает такой темп? Тогда у него начались проблемы, сбои со здоровьем. Тяжелые тренировки не всем подходят. Нужно тренироваться тяжело, но не на сверхусилия год-два. Думаю, он пересмотрел свой подход. Сейчас он намного свежее, заряженный, его хватает на пять раундов. Не просто хватает, чемпиона переехал», – сказал чемпион ONE Анатолий Малыхин.
Напомним, Чимаев родился в селе Гвардейское Чеченской Республики. В сентябре 2014-го он получил паспорт ОАЭ.
